​28 сентября в Ярославле начались мероприятия проекта «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне (ПРЕКОП II)», который Совет Европы реализует при сотрудничестве с аппаратом уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.



В форуме, организованном в гостинице «Любим», принимают участие представители института уполномоченного по правам предпринимателей, органов власти, юридического и бизнес-сообщества.



– В Ярославской области реализуется комплексный антикоррупционный подход, нацеленный на исключение коррупционных составляющих и создание равных условий для предпринимательства, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Наш регион стал пилотным по реализации приоритетной государственной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», направленной на снятие административной нагрузки на предпринимательство, снижение количества проверок и основанной на риск-ориентированном подходе. По поручению губернатора Дмитрия Миронова создана профильная межведомственная рабочая группа. Ее участники – представители органов местного самоуправления и профильных федеральных структур. Совместную работу они ведут по двум основным направлениям: обеспечение безопасности населения и снижение нагрузки на бизнес. Ведь главная задача реформы не наказать, а помочь избежать ошибок или исправить их.



Как сообщил глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих, целью ПРЕКОП II является анализ лучших международных практик по предотвращению коррупции и совершенствованию механизма противодействия коррупции на региональном и муниципальном уровнях. В рамках проекта форумы уже прошли в шести регионах России.



В обсуждении был отмечен ярославский опыт. Регион одним из первых в стране начал реализацию проектов, направленных на снятие административных барьеров и оказание поддержки предпринимательству. Помимо различного вида субсидий для предпринимателей предусмотрены дополнительные возможности имущественной поддержки, льготы по аренде помещений. Кроме того, в этом году Ярославская область реализовала проект по упрощению системы получения земельных участков без торгов, что позволило снизить административные барьеры и сократить сроки предоставления земли.



В рамках форума особое внимание уделяется контрольно-надзорным мероприятиям на муниципальном уровне, непосредственно затрагивающим предпринимателей. По итогам обсуждения эксперты представят рекомендации органам власти для совершенствования применения антикоррупционных практик.



– Не случайно именно Ярославская область завершает серию семинаров проекта ПРЕКОП II в России,– сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. – В регионе очень активно, а не для галочки проводятся мероприятия, направленные на развитие предпринимательства и выстраивание рабочего диалога власти и бизнеса. В ходе обсуждения на форуме мы проанализируем российский и зарубежный опыт противодействия коррупции, обобщим имеющиеся данные, чтобы в дальнейшем использовать рекомендации экспертов на региональном и муниципальном уровнях.



Справка



ПРЕКОП II является логическим продолжением проекта ПРЕКОП РФ – совместной программы Совета Европы и Европейского союза «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик», которая реализовывалась в период с 2013 по 2015 год. Участниками ПРЕКОП РФ стали более 1500 представителей института уполномоченного по защите прав предпринимателей, ведущих бизнес-организаций, юридических ассоциаций, а также различных государственных органов Российской Федерации. В рамках проекта были подготовлены тренинг-пособие и ряд экспертных заключений по вопросам законодательства и практик, направленных на предотвращение коррупции.