​28 сентября подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Ярославской области и региональными ветеранскими организациями. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и председатель совета областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий.



– Правительство региона придает большое значение тесному сотрудничеству с ветеранскими организациями, и подписание соглашения о взаимодействии является подтверждением этого, – отметил Дмитрий Миронов. – В области проводится большая работа по социальной и правовой защите ветеранов. В то же время мы надеемся на вашу помощь в патриотическом воспитании молодежи. На Ярославской земле родились и выросли более двухсот Героев Советского Союза, совершивших подвиги во время Великой Отечественной войны. Около полумиллиона ярославцев в те годы встали на защиту Родины. На их примере мы должны воспитывать детей.



Губернатор рассказал, что его дед Тимофей Кармацкий тоже воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В марте 1943 года он был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, однако спустя сутки его нашли раненым солдаты советских частей. Поэтому звезду героя Тимофей Кармацкий получал уже лично, от Михаила Калинина.



– Мы все помним тот подвиг, который совершил наш советский народ, – добавил Дмитрий Миронов. – Хочу вас заверить, мы будем продолжать работать с вами плечом к плечу.



Александр Каменецкий отметил высокий уровень взаимодействия с исполнительной властью региона:



– Ветеранские организации Ярославской области трудятся в повседневном тесном контакте с Правительством. И могу сказать, что все основные вопросы, касающиеся жизни ветеранов, всегда решаются положительно. Чтобы наше взаимодействие и впредь было таким же конструктивным, мы и подписали сегодня это соглашение.



В завершение мероприятия Дмитрий Миронов вручил Александру Каменецкому удостоверение советника губернатора Ярославской области по вопросам взаимодействия с ветеранскими организациями.



После церемонии состоялся пленум ярославских областных общественных организаций «Российский союз ветеранов» и ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. На встрече были подведены итоги работы за прошлый год и намечены планы на будущее. В частности, собравшиеся обсудили вопросы подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.