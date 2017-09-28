​28 сентября в Правительстве Ярославской области прошла конференция по вопросам экологической обстановки в регионе и мерам по ее улучшению. Она состоялась в рамках подготовки к участию в V Всероссийском съезде по охране окружающей среды, который пройдет 12 – 14 декабря в Москве и станет ключевым мероприятием для подведения итогов Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России.



В работе конференции приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, общественных организаций, высших учебных заведений, сельскохозяйственных и промышленных предприятий Ярославской области.



– В этом году в регионе практически удалось полностью легализовать оборот древесины и одержать победу над «черными лесорубами», наладив четкое межведомственное взаимодействие с профильными структурами. В результате объемы незаконных вырубок уменьшились в 4 раза, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Одновременно с этим значительно выросли объемы лесовосстановления, которые в этом году впервые за много лет сравнялись с объемами вырубок. Это очень важно для будущего нашего региона. При активном участии общественности масштабно проходят акции «Живи, лес» и «День леса». Весной было посажено 38 тысяч молодых деревьев. В рамках субботников на территориях лесного фонда ликвидировано более 2000 кубометров несанкционированных свалок. Кроме того, в настоящее время идет подготовка к запуску проекта по внедрению единого регионального оператора, который обеспечит полный цикл сбора и утилизации ТБО.



Участники конференции обсудили задачи промышленных предприятий в реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Так, в прошлом году по сравнению с 2015-м объем инвестиционных вложений в мероприятия по охране атмосферного воздуха увеличился в 5,3 раза. Сумма инвестиций составила 340 миллионов рублей, большая часть из которых – собственные средства организаций.



Также был поднят вопрос ликвидации несанкционированных свалок в Ярославской области. С начала года проведено более 200 рейдовых мероприятий и выявлено более 360 мест несанкционированного размещения отходов, из которых ликвидировано 146.



– В рамках Года экологии в Ярославской области прошел целый ряд надзорных, профилактических и общественно значимых мероприятий, – сказал руководитель управления Росприроднадзора по Ярославской области Владимир Шалаев. – Например, проходили встречи с руководством ярославских предприятий по вопросу экологической обстановки в регионе. В этом году более чем на 300 площадках области прошли мероприятия в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». В них приняли участие более 20 тысяч человек.



Справка



Приказ «О подготовке V Всероссийского съезда по охране окружающей среды» подписал глава Минприроды России Сергей Донской 15 августа. Приказом также утвержден план основных мероприятий. Съезд станет ключевым мероприятием для подведения итогов Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России, а также для принятия принципиальных решений по дальнейшей реализации стратегии государства в области охраны окружающей среды.