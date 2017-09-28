​28 сентября, в день открытия в Ярославле Международного форума «Visit Russia», губернатор Дмитрий Миронов провел совещание по вопросам развития туризма.



Участие в мероприятии приняли председатель Правительства Дмитрий Степаненко, руководители профильных департаментов, а также депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.



Открывая встречу, Дмитрий Миронов отметил: развитие индустрии туризма – важная составляющая в повышении устойчивости региональной экономики и одна из десяти точек роста, определенных стратегией социально-экономического развития Ярославской области.



– Потенциал для развития туристической отрасли у нас очень большой, – сказал Дмитрий Миронов. – Многое уже удалось сделать. С помощью Правительства Москвы проведена масштабная реконструкция исторической части Ярославля. Началась реализация достигнутых на Петербургском экономическом форуме соглашений. Но не только Ярославль, вся область должна стать единым туристическим кластером. Каждый район получит свою роль, и наши древние города будут дополнять друг друга.



В частности, глава региона упомянул о программе развития туризма в Ростове. За несколько лет здесь планируется создать свыше шестисот новых рабочих мест, привлечь в город более пяти миллиардов рублей инвестиций, значительно увеличить налоговые поступления в муниципальный бюджет.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что для развития туризма планируется привлекать средства федерального бюджета, в частности, на создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации стратегии развития межмуниципальных и межрегиональных туристско-рекреационных кластеров.



Большое внимание Правительство области намерено уделить также ремонту и реконструкции автодорог. В числе проектов – развитие аэропорта Туношна и налаживание авиасообщения между крупнейшими туристическими регионами страны, развитие железнодорожного сообщения, реконструкция авто- и железнодорожных вокзалов, причалов, благоустройство набережных.



– Первые шаги в этом направлении сделаны. Так, с 6 августа между Ярославлем и Рыбинском курсирует новый скоростной экспресс «Чайка», который преодолевает маршрут в два раза быстрее, чем обычная электричка. Кроме того, запланированы к реализации новые проекты водно-рекреационного туризма, – добавил губернатор.



О важности развития транспортной инфраструктуры говорил и Сергей Кривоносов, отметивший, что масштабное развитие отрасли сложно представить без налаженного авиасообщения, хороших дорог.



– В комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи создан профильный подкомитет по туризму. И я считаю, что мы вместе с региональными властями можем успешно решать существующие задачи, – сказал Сергей Кривоносов. – В этом взаимодействии – большие перспективы. Для более эффективной работы мы предложили создать Союз развития туризма в РФ. Эта организация будет представлять собой объединение нескольких регионов, которые к развитию туризма относятся наиболее серьезно. В их числе Москва, Санкт-Петербург, а также Ярославская, Костромская, Ивановская, Смоленская, Псковская, Тульская области и Краснодарский край. Знаю, что недавно создан Союз городов Золотого кольца. Считаю это решение также очень своевременным и актуальным.