​28 сентября начал работу Международный туристический форум «Visit Russia», который проходит в Ярославле уже в седьмой раз. Участие в церемонии открытия крупнейшего отраслевого мероприятия в стране, организованного Правительством области при поддержке Министерства культуры РФ, принял губернатор Дмитрий Миронов.



В этом году «Visit Russia» собрал более 500 представителей профессионального сообщества, органов власти, инвесторов, туроператоров, организаторов крупных деловых мероприятий в РФ и за рубежом, экспертов в сфере туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, федеральных округов РФ, Республики Беларусь. Также приглашены потенциальные спонсоры событий, специалисты высших и средних учебных заведений, отельеры.



Ключевая тема – перезагрузка маршрута "Золотое кольцо" и развитие Союза городов Золотого кольца. С инициативой ребрендинга и модернизации национального турмаршрута выступил Дмитрий Миронов. Первый шаг в направлении реализации идеи – соглашение о намерениях сотрудничества в рамках создания Союза городов Золотого кольца. 19 августа его подписали главы всех восьми городов, официально входящих в маршрут.



– Перезагрузка Золотого кольца – это масштабный проект по разработке общей туристической политики. Только вместе мы сможем провести реновацию и ребрендинг старейшего туристического маршрута страны, – отметил Дмитрий Миронов. – Правительство области уже начало реализацию ряда проектов. Мы приступили к осуществлению программы по продвижению новых туристических продуктов. Кроме того, идет разработка проекта создания академии ремесел Золотого кольца.



Сразу после открытия форума началась работа дискуссионной площадки «Золотое кольцо. Итоги юбилейного года». В обсуждении приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков, депутат Госдумы РФ Сергей Кривоносов, директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова, мэр Ярославля Владимир Слепцов. Модератором встречи выступил вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.



– В Ярославле в эти дни происходит обмен опытом, вырабатываются новые решения по ключевым вопросам развития отрасли, новые идеи по туристическим проектам. В преддверии чемпионата мира по футболу все это имеет большое значение, – сказал Алексей Конюшков. – Очень важно познакомить гостей чемпионата с туристическими особенностями нашей страны, предложить болельщикам интересные туры, маршруты, культурно-развлекательную программу. Необходимо обеспечить прием на самом высоком уровне, чтобы они захотели вернуться к нам вновь и рекомендовать российские регионы для путешествий своим друзьям и знакомым.



В рамках форума «Visit Russia» в фойе Концертно-зрелищного центра проходит выставка туристических событий с участием районов Ярославской области. Свой потенциал демонстрируют также гости из Иванова, Суздаля, Тулы. Особый интерес Дмитрия Миронова, осмотревшего экспонаты, вызвала виртуальная экспозиция в 3D-формате, посвященная затопленным святыням Мологского края. Проект реализуется в Брейтовском районе, где сегодня на берегу Рыбинского водохранилища успешно развивается центр водного спорта «Ветрено».



Международный туристический форум «Visit Russia» проходит в Ярославле 28 – 29 сентября. В числе обсуждаемых вопросов – маркетинг и брендинг территорий, культурные реконструкции, привлечение и обслуживание иностранных туристов, формирования регионального и национального туристического календаря событий. Будут проведены мастер-классы по развитию общественных пространств и поиску спонсоров для туристических событий, состоятся презентации туристических стартапов и успешных туристических кейсов.



Кроме того, в рамках форума пройдет конкурс видеороликов «Золотое кольцо 2.0».