​В преддверии Дня пожилых людей директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов встретился в Ярославле с представителями ИТ-клуба для старшего поколения.



Они рассказали, как проходят занятия, чему их научили, а также установили видеосвязь с участниками аналогичного клуба в Рыбинске.



– Сегодня важно не только подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной информации, но и научить взрослых людей, окунувшихся в новое для себя коммуникативно-информационное пространство, понимать его, – сказал Михаил Городилов. – Компьютерная грамотность поможет, например, записаться через Интернет на прием к врачу, получить государственные и муниципальные услуги через портал госуслуг.



Сейчас ИТ-клубы работают на постоянной основе в трех городах региона: Ярославле, Рыбинске и Ростове.



За время реализации губернаторского проекта по ликвидации цифрового неравенства, реализуемого во исполнение стратегии развития информационного общества, в Ярославской области обучение прошли более 26 тысяч человек.



Проект, стартовавший в 2010 году, направлен на повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения, а также на массовое просвещение и обучение компьютерной грамотности. Предусмотрены создание и развитие сети компьютерных консультационных центров и приобщение граждан старшего поколения к новым информационным технологиям.



Записаться на курсы компьютерной грамотности, а также проконсультироваться по всем вопросам, касающимся губернаторского проекта по ликвидации цифрового неравенства, можно по единому телефону 8 (4852) 49-09-09.