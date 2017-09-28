​Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную Думу законопроект о продлении налоговых льгот для предприятий – спонсоров футбольного клуба «Шинник» на 2018 год.



– В текущем году благодаря действующему закону «Шинник» получил от ярославских предприятий помощь в размере 200 миллионов рублей, – рассказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Сорокин. – Это позволило не только сохранить один из старейших спортивных клубов нашей области, но и оздоровить в нем финансовую ситуацию. В частности, кредиторская задолженность уменьшилась на 20 миллионов рублей. Ожидается, что если действие льгот по налогу на имущество для предприятий, оказывающих спонсорскую помощь, сохранится, то в следующем году размер поступлений будет не меньше.



Александр Сорокин сообщил, что взносы на поддержку «Шинника» в этом году сделали НПО «Сатурн», Ярославский радиозавод, «Ярославльводоканал». Руководитель департамента также отметил, что бюджет клуба – один из самых скромных во всей Футбольной национальной лиге. Продление льгот для спонсоров позволит «Шиннику» выйти на новые позиции в первенстве ФНЛ и Кубке России.