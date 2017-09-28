​За прошедший период 2017 года отмечена положительная динамика погашения задолженности теплоснабжающих организаций Ярославской области (без учета ПАО «ТГК-2») за поставленный природный газ.



По состоянию на 1 сентября задолженность составила 2,27 миллиарда рублей, что на 175,9 миллиона рублей меньше, чем на 1 января. Вопрос погашения задолженности теплоснабжающих организаций региона за природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» находится на постоянном контроле Правительства области. За 8 месяцев 2017 года при фактической поставке природного газа на сумму порядка 2,9 миллиарда рублей оплата составила 3,1 миллиарда, или 106 процентов.



– Это лучший показатель за последние три года. Оплата текущего потребления за 8 месяцев 2016-го составляла 96 процентов, за аналогичный период 2015-го – 89 процентов. Таким образом, в 2017 году ресурсоснабжающими организациями не только обеспечена оплата текущего потребления газа, но и произведена частичная оплата задолженности согласно достигнутым договоренностям, – сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – Во многом такая положительная динамика связана с ужесточением платежной дисциплины, а также с серьезной работой по снижению дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями.



Андрей Лукашов добавил, что проблемы пока остаются в Рыбинске и Переславле-Залесском. Если Переславль-Залесский справляется на 100 процентов с текущими платежами за природный газ и все же рассчитывается с накопленной задолженностью, то Рыбинск пока не выполняет плановые показатели.



– Тем не менее мы уверены, что органы местного самоуправления, теплоснабжающие организации и потребители совместно справятся с поставленной задачей, – сказал Андрей Лукашов.