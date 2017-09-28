|Новый индустриальный рыбоводный комплекс будет построен в деревне Вахрушево Ростовского района. Инвестиционный проект стоимостью более 290 миллионов рублей реализует ООО «Институт агроэкологии и биотехнологии».
28 сентября состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего производственного комплекса. Соглашение о сотрудничестве по его строительству глава региона Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев подписали в прошлом году на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Сегодня они вместе осмотрели площадку, где уже менее чем через год начнут выращивать рыбу в промышленных масштабах. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов и глава района Алексей Константинов.
– На этой ферме будут выращивать клариевого мраморного сома – 1500 тонн живой рыбы в год. Он быстро растет и очень полезен. А продукты переработки клариевого сома используются в косметике, функциональном и спортивном питании, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Это переход к практической реализации одного из соглашений, подписанных год назад на агропромышленной выставке «Золотая осень». В начале октября вновь представим в Москве сельскохозяйственный потенциал Ярославской области.
Запуск производства запланирован на второй квартал 2019 года. Предприятие начнет с полутора тысяч тонн рыбы в год с дальнейшим ростом до 15 тысяч тонн к 2022 году. Количество занятых на производстве при полной загрузке составит порядка 300 человек.
– Выращивать здесь будем африканского клариевого сома михайловской породы, которую разработали наши специалисты и запатентовала наша компания, – рассказал Сергей Шинкарев. – Обеспечим этой вкусной и полезной рыбой жителей Ярославской области, а потом будем предлагать продукцию и в федеральные сети.
Ярославская область является перспективной территорией для развития аквакультуры. Этому способствует наличие большого количества водных объектов. В ближайшее время в регионе планируется реализовать еще два инвестиционных проекта по производству форели и лосося с общим объемом инвестиций более 700 миллионов рублей.
В числе предприятий, которые уже успешно работают в отрасли, – крестьянское фермерское хозяйство «М.Ю. Атаманов» в Ярославском районе. Здесь с 2013 года выращивается радужная форель, а с 2017-го – балтийский сиг.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
18:45
22 просмотров
2017.09.28 Дмитрий Миронов выступил с инициативой ежегодного проведения в Ярославле Дня Золотого кольца2017.09.28 На VII Международном форуме «Visit Russia» подписано четыре соглашения, направленных на развитие туротрасли региона2017.09.28 В Ярославской области долги за газ снижаются2017.09.28 Дмитрий Миронов внес в областную Думу законопроект, направленный на поддержку ФК «Шинник»2017.09.28 Более 26 тысяч пенсионеров Ярославской области прошли обучение компьютерной грамотности