​Четыре соглашения, направленных на развитие туристической отрасли Ярославской области, подписаны сегодня в рамках VII Международного туристического форума «Visit Russia».



Два соглашения – инвестиционные, на общую сумму 200 миллионов рублей – должны быть реализованы до конца 2022 года.



Одно из них подразумевает развитие агрофермы «EL-rancho» в Переславском районе как площадки для гастрономического, агро- и событийного туризма. Объем вложений со стороны инвестора составит 50 миллионов рублей.



Еще 150 миллионов будет вложено в развитие авиатуризма в Ярославской области. Инвестор – ООО «Яррегионавиа» – намерен создать на базе аэродрома Левцово современный комплекс для малой авиации, дополнив его туристической, гостевой и образовательной инфраструктурой. Предусмотрены расширение функциональных площадок, организация авиатуров и экскурсий по историческим и культурным местам региона, строительство детской и спортивно-тренировочной интерактивной зоны, всесезонного полигона технических видов спорта. Также в рамках проекта на базе аэродрома будут созданы школа космонавтов и авиаторов, авиатехнический музей, аэроклуб и летний тематический детский лагерь.



– Это серьезный шаг в возрождении и развитии малой авиации на территории региона, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Проект комплексный и, что важно, многофункциональный, направленный на решение как туристических, так и социальных задач. Сегодня бизнес готов вкладываться в ярославский туризм – инвесторы видят перспективу эффективной работы. И мы будем оказывать таким проектам всю возможную поддержку.



Соглашение о сотрудничестве с некоммерческим партнерством «Объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ» направлено на всестороннее и эффективное развитие въездного туризма в Россию из Китая и создание комфортной среды для китайских туристов с помощью реализации программы «China Friendly». Документ предусматривает информационное и экспертное сотрудничество, взаимодействие по увеличению турпотока в регион.



Четвертое соглашение ориентировано на развитие событийного туризма и касается регулярного проведения на территории Ярославской области спортивно-туристических мероприятий с участием исторических автомобилей. Организатором этих событий выступит комитет классических автомобилей общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская автомобильная федерация» совместно с региональным департаментом туризма.