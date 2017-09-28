​28 сентября на VII Международном туристическом форуме «Visit Russia» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с инициативой ежегодного проведения Дня Золотого кольца. Глава региона уверен, что такой праздник станет важным шагом в объединении ресурсов городов старейшего туристического маршрута.



– Предлагаю включить единый День Золотого кольца России в число национальных памятных дат. На основании исторических фактов считаем возможным отмечать этот праздник 21 ноября, – сказал Дмитрий Миронов. – Предлагаю в рамках форума рассмотреть и обсудить эту инициативу и ее практическое воплощение более подробно.



21 ноября 1967 года в своей статье в газете «Советская культура» журналист Юрий Бычков впервые использовал словосочетание «Золотое кольцо» применительно к историческим городам Северо-Восточной Руси. А уже в июле 1969 года в Ярославле состоялась первая научно-методическая конференция, посвященная проработке маршрута.