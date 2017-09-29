​В большинстве населенных пунктов региона подключение отопления завершится в период 6 – 9 октября. Полностью жилой фонд Ярославской области будет обеспечен теплом до 15 октября.



Такая информация прозвучала на заседании регионального штаба по готовности жилищно-коммунальной сферы и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов, которое провел директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов. Мероприятие было организовано в формате видеоконференции. Участие в ее работе приняли представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, поставщики тепло-, газо-, водо- и энергоресурсов, Ростехнадзора.



– В целом готовность муниципальных образований Ярославской области к прохождению предстоящего отопительного сезона на достойном уровне, – отметил Андрей Лукашов. – И это несмотря на тот факт, что подготовка к осенне-зимнему сезону 2017 – 2018 годов в регионе велась в сокращенные сроки, поскольку из-за майских холодов отопление в жилых домах региона было отключено позднее, чем обычно. В настоящий момент наша главная задача в том, чтобы отопительный сезон прошел в безаварийном режиме и с высоким качеством оказания коммунальных услуг жителям Ярославской области.



В ходе заседания главы муниципальных образований доложили о готовности к отопительному сезону. В целом по региону она достаточно высокая. Лидер по запуску тепла в социальной сфере и жилищном фонде – Любимский район. Также стопроцентная готовность к отопительному сезону в Брейтовском, Даниловском, Ярославском, Большесельском, Первомайском муниципальных районах и городских округах Ярославль и Рыбинск.



Для обеспечения стабильного безаварийного прохождения отопительного сезона во всех муниципальных образованиях на предприятиях сферы ЖКХ сформированы ремонтные бригады, укомплектованные необходимыми материально-техническими ресурсами. Общая численность – 1770 человек, 810 единиц техники.