​В Правительстве региона прошли публичные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Ярославля. Участие в обсуждении приняли представители профильных департаментов, Общественной палаты области, эксперты и общественность.



– На заседании общественного экологического совета при губернаторе 31 марта был поднят вопрос необходимости создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городов региона, – напомнил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С этой целью региональным Правительством была сформирована межведомственная рабочая группа для всестороннего анализа ситуации с учетом планов развития территорий. Совместными усилиями всех заинтересованных сторон будет разработан общий механизм создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городов. Важная роль в этом вопросе отводится общественному мнению, гражданской инициативе.



На слушаниях представители департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля предложили включить в единый лесопарковый зеленый пояс площади, которые примыкают к границам города и соединяются с природными территориями Ярославского муниципального района. Среди них памятник природы – долина реки Ить, а также площадки в районе улиц Брикетной, Клубной, Маяковского, Университетской и проспекта Машиностроителей.



Также участники обсуждения высказались за образование экспертной группы, которая будет анализировать работу на всех этапах создания лесопаркового зеленого пояса. Она займется анализом количественных показателей защитных лесов вокруг Ярославля и зеленых насаждений внутри него, а также проведет оценку динамики их изменений.



По итогам мероприятия принято решение признать целесообразным создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Ярославля и направить предложения Общественной палаты региона для дальнейшего рассмотрения в Ярославскую областную Думу.



– Сегодня мы сделали первый шаг по созданию зеленых поясов в регионе, – сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Но впереди огромная работа с участием общественности, специалистов и экспертов. После рассмотрения результатов публичных слушаний в Ярославской областной Думе должно быть принято решение о создании лесопаркового зеленого пояса, разработана схема планируемых границ. Не позднее 30 дней с момента принятия решения она должна быть размещена на официальном сайте органа государственной власти субъекта РФ в сети Интернет.



Справка



Лесопарковые зеленые пояса – зоны с ограниченным режимом природопользования, включающие в себя территории, где расположены леса, и зеленый фонд в границах городских населенных пунктов, прилегающих к лесам или составляющих с ними единую естественную экологическую систему.