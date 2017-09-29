​28 сентября исполнилась давняя мечта юных сотрудников Борисоглебского молодежного телевидения – они побывали в телецентре «Останкино». Поездка стала возможной благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миронова. Глава региона встретился с юными журналистами во время своей рабочей поездки в район в мае этого года. Ребята рассказали о молодежном телевидении.



Пожаловались на то, что компьютеры в студии морально устарели и не поддерживают новое программное обеспечение, необходимое для монтажа. А еще борисоглебцы очень хотели увидеть, как организованы процессы на федеральных каналах. Дмитрий Миронов пообещал помочь.



– Практически сразу после этой встречи нам привезли новый компьютер, и ребята начали его осваивать, использовать в работе, – рассказала куратор молодежного телевидения, директор МУ БМР ЯО «Социальное агентство молодежи» Екатерина Бобровская. – А вчера мы побывали в телецентре «Останкино». Для многих это казалось несбыточной мечтой, некоторые воспитанники студии даже ни разу не были в Москве. Сейчас наши юные журналисты просто в восторге и полны творческих планов: очень хотят, чтобы в районе телевидение развивалось, и теперь знают, как это сделать.



Во время экскурсии ребята узнали историю строительства телецентра, увидели студии популярных телепередач, процесс монтажа декораций, посетили музей истории радио и телевизионной техники. Яркие впечатления также оставило путешествие по подземному переходу, оформленному в стиле граффити, на стенах которого отражены история отечественного телевидения и важные хронологические вехи истории России второй половины XX века.



– Мы очень благодарны Дмитрию Юрьевичу, – сказала участница поездки Анна Шубина. – Обещаем, что все полученные знания используем для развития и совершенствования нашего Борисоглебского молодежного телевидения. Заходите на нашу страницу, скоро там появится сюжет об экскурсии в телецентр «Останкино».