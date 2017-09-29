​В рамках проекта Совета Европы «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне (ПРЕКОП II)», который проходит в Ярославле 28 – 29 сентября, состоялся семинар «Контрольно-надзорные мероприятия на муниципальном уровне и их влияние на бизнес-процессы».



В соответствии с международными стандартами система контроля должна быть прозрачной, предусматривать просвещение представителей бизнеса и широкой общественности и достаточно четко определять функции, права и обязанности проверяющих органов и их сотрудников, с одной стороны, и регулируемых организаций – с другой.



– В соответствии с задачей, поставленной губернатором Дмитрием Мироновым, наш регион должен войти в топ-10 инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Инвестблок Правительства региона вовлечен в работу по внедрению и достижению показателей целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Ярославской области». Совместно с АСИ разработана дорожная карта по улучшению инвестиционного климата в нашем регионе с учетом внедрения данной целевой модели. Мы выступаем за максимально широкие коммуникации, обмен опытом и методами решения даже самых сложных проблем. Все заинтересованные стороны должны работать в партнерстве: органы власти, контрольно-надзорные органы, предприниматели и общественные организации. Так, как это происходит сегодня на мероприятиях Совета Европы в Ярославле.



Эксперт Совета Европы Александр Кнутов рассказал участникам семинара об итогах исследования, проведенного среди предпринимателей Российской Федерации. В среднем каждого предпринимателя проверяют 2 – 3 раза в год. Бизнесмены называют избыточную контрольно-надзорную деятельность одной из ключевых проблем ведения бизнеса в России: они несут значительные расходы на избыточные, дублирующиеся проверки и неясные правоприменительные практики, штрафы. Наибольшее давление чувствуют те виды предпринимательства, которые подвергаются сертификации и лицензированию. Непонятные причины проведения внеплановых проверок участники исследования поставили на первое место.



Во второй день проекта эксперты обсуждают виды коррупции, затрагивающие предпринимателей, и представят основные рекомендации органам власти, чтобы свести коррупционные проявления в этой сфере к минимуму.



– Такие мероприятия – хорошая площадка для обмена мнениями и опытом применения современных форм противодействия коррупции, – подчеркнул важность проекта ПРЕКОП II уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. – Проект ориентирован на поиск эффективного механизма противодействия этому явлению, в том числе посредством института бизнес-омбудсмена, создание которого также является определенной антикоррупционной мерой. По статистике большинства региональных уполномоченных, жалобы на действия проверяющих органов неизменно находятся в тройке наиболее частых, а издержки бизнеса в данном контексте составляют до 5 процентов ВВП России.



В процессе подготовки мероприятия разработаны материалы, которые будут использоваться при дальнейшем совершенствовании риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях.