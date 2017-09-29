​Команда школьников Ярославской области одержала убедительную победу на математическом турнире, который прошел в рамках всероссийской смены «Юный математик» на базе всероссийского детского центра «Орленок».



Участие в состязаниях приняли сборные 37 регионов России. От нашей области выступали представители двух учебных заведений Ярославля: Егор Голованов из школы №33 и Екатерина Кочеткова, Иван Киселев и Савелий Крылов из школы №58, а также Александр и Павел Дидины из гимназии Переславля-Залесского.



В жюри вошли наставники сборной команды страны, тренирующие ребят для участия в международных олимпиадах школьников по математике, и члены предметной методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике.



Ярославцы не только победили в турнире, но и были удостоены специальных наград. Егор Голованов, как лучший математик смены, награжден дипломом имени Д.Г. Фон-дер-Флаасса, а Екатерина Кочеткова – грамотой имени Ферма. Они являются воспитанниками профессора Владимира Дольникова.



Успех школьников региона – результат эффективного сотрудничества департамента образования области, Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании и ведущих школ региона в рамках реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа».