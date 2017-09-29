|Команда школьников Ярославской области одержала убедительную победу на математическом турнире, который прошел в рамках всероссийской смены «Юный математик» на базе всероссийского детского центра «Орленок».
Участие в состязаниях приняли сборные 37 регионов России. От нашей области выступали представители двух учебных заведений Ярославля: Егор Голованов из школы №33 и Екатерина Кочеткова, Иван Киселев и Савелий Крылов из школы №58, а также Александр и Павел Дидины из гимназии Переславля-Залесского.
В жюри вошли наставники сборной команды страны, тренирующие ребят для участия в международных олимпиадах школьников по математике, и члены предметной методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Ярославцы не только победили в турнире, но и были удостоены специальных наград. Егор Голованов, как лучший математик смены, награжден дипломом имени Д.Г. Фон-дер-Флаасса, а Екатерина Кочеткова – грамотой имени Ферма. Они являются воспитанниками профессора Владимира Дольникова.
Успех школьников региона – результат эффективного сотрудничества департамента образования области, Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании и ведущих школ региона в рамках реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:30
18 просмотров
2017.09.29 На основе предложений Правительства Ярославской области Минсельхоз России внес изменения в правила рыболовства2017.09.29 Выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров вручены дипломы2017.09.29 45 тысяч саженцев деревьев будет посажено в Ярославской области в рамках акции «Живи, лес»2017.09.29 Определены победители конкурса промороликов, посвященных Золотому кольцу России2017.09.29 В Ярославле обсуждают улучшение инвестиционного климата путем внедрения антикоррупционных практик