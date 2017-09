​В рамках VII Международного туристического форума «Visit Russia» подведены итоги конкурса промороликов, посвященных маршруту Золотое кольцо России.



– К нам поступило порядка 100 заявок из разных регионов страны, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Это говорит об интересе туриндустрии к инструментам продвижения и высоком значении Золотого кольца в туристической отрасли. Ролики финалистов в полной мере должны были раскрыть конкретные особенности продукта и специфику места туристического интереса.



По итогам отборочного тура в финал конкурса вышло 20 работ, презентующих широкую линейку турпродуктов: экскурсионные маршруты, отели, туры, программы, фестивали, театрализованные экскурсии.



В ходе голосования жюри конкурса определило восемь победителей в номинациях:



«Лучшее событийное мероприятие» – агентство исторических событий с роликом «Былина-фест»;



«Лучшее гастрономическое событие» – многопрофильная сервисная компания «Волга-тур», ролик о городском пикнике «Пир на Волге»;



«Лучший тур для семейного отдыха» – министерство культуры Московской области, ролик о туристическом маршруте «Подмосковные истории»;



«Самый оригинальный тур» – ООО «Мос-тур» с роликом «Навстречу Чемпионату мира по футболу – 2018»;



«Самый элитарный тур» – агротуристический комплекс «Эль ранчо» с одноименным роликом «Эль ранчо»;



«Самый массовый продукт» – телеканал «Первый Ярославский» с роликом «Масленица-2017»;



«Лучший тур для нового поколения» – международный образовательный центр «Ин-Ти-Си» с роликом «Learn Russian in the Heart of Russia» («Выучи русский в сердце России»).



Право выбрать победителя также было предоставлено всем желающим на специальной странице в «Facebook». По итогам голосования приз зрительских симпатий завоевало некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение индустрии «Золотое кольцо» с роликом о фестивале «Великая ростовская уха – 2017».



Наградой во всех номинациях станет действенное продвижение – демонстрация роликов в офисах «Visit Russia», расположенных в 12 странах мира.



– В этом году мы впервые провели такой конкурс. Впоследствии планируем сделать его обязательным элементом форума «Visit Russia», – сообщила Юлия Рыбакова. – Участие в этом конкурсе позволяет представителям индустрии повысить конкурентоспособность своих продуктов и маркетинговых инструментов.