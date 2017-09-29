​В Ярославской области стартовал осенний этап акции «Живи, лес», в рамках которого будет посажено 45 тысяч деревьев.



Главное мероприятие акции состоится 3 октября. В поселке Приозерном Ростовского МР на площади 2,5 гектара будет посажено 8 тысяч молодых сосен. Участие в акции вместе с жителями района примут представители Правительства региона.



– В этом году в регионе впервые мероприятия по посадке деревьев в рамках акций «День посадки леса» и «Живи, лес» проходят так масштабно и с максимальным привлечением общественности, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Весной посажено 38 тысяч молодых деревьев. Проведение таких акций имеет большое значение и для лесовосстановления, и для воспитания бережного отношения к природе, что особенно важно в Год экологии.



Как рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев, территория, на которой 3 октября пройдет акция, долгие годы представляла собой пустырь. По просьбам жителей поселка решено привести эту площадку в порядок и сделать местом массового отдыха.



Для участников акции подготовлена насыщенная концертная программа. Кроме того, будут работать интерактивные площадки и полевая кухня.



Начало акции в 14 часов.