|29 сентября в Правительстве Ярославской области прошло торжественное вручение дипломов выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.
В 2016 – 2017 учебном году обучение успешно прошли 24 человека. Это представители предприятий малого и среднего бизнеса, менеджеры различного уровня в государственном и частном секторе.
– Всего за 19 лет действия программы дипломы получили свыше 600 специалистов, более 200 выпускников прошли стажировку за границей, – рассказала начальник управления государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области Наталья Балакирева. – В этом году из 34 претендентов участниками программы стали 24. Они получили уникальные знания, которые помогут в дальнейшей работе.
Проект осуществляется в рамках реализации государственного плана программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению «Менеджмент». Обучение проводилось в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки. Дипломы выпускникам вручил ректор университета Александр Русаков.
– С вами работали 22 лучших преподавателя нашего университета. Вы успешно завершили дипломные работы, три из них – на английском языке, – отметил Александр Русаков. – Задачи и кейсы, которые вы решали, в первую очередь были связаны с Ярославским регионом, проблемами в экономике, социальной сфере, системе управления.
После успешного завершения обучения специалистов ожидает стажировка на предприятиях Японии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, США и других стран.
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