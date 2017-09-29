​В соответствии с предложениями Правительства Ярославской области в новой редакции правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна изменены границы запретных районов вблизи гидросооружений для любительского и спортивного рыболовства.



Более 20 предложений подготовлено на основании обращений граждан, проанализированных в рамках работы регионального рыбохозяйственного совета. Все они были рассмотрены на заседании расширенного ученого совета федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» (ФГБНУ «ГосНИОРХ»), а затем прошли общественное обсуждение на сайте учреждения.



– Причиной возмущения общественности была невозможность любительской ловли рыбы в черте городов, где находятся гидросооружения, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – В результате инициированной Правительством Ярославской области межведомственной работы Минсельхоз России внес соответствующие изменения в правила рыболовства. Запретные границы уменьшились с 5 километров до 500 метров, что позволило, в частности, сделать возможной любительскую рыбалку в черте Углича и Рыбинска.



Справка



Приказ Минсельхоза России от 27 июля 2017 года №371 «О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 года №453», http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71651020.