​29 сентября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вместе с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным, полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Александром Бегловым, директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым, генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию АО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова».



От имени Правительства Ярославской области и всех жителей региона Дмитрий Миронов поздравил коллектив тульского предприятия с юбилеем и пожелал дальнейших успехов в работе.



– Я рад поздравить коллектив конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова с 90-летием со дня основания, – сказал Дмитрий Миронов. – Все эти годы предприятие было гордостью не только Тулы и Тульской области. Стрелковое оружие, созданное вашими инженерами и конструкторами, пользовалось заслуженным авторитетом в Советской армии, и в послевоенное время КБ внесло большой вклад в перевооружение нашей армии новейшими образцами вооружения. А с приходом выдающегося российского ученого и конструктора Аркадия Шипунова начались работы по созданию управляемого ракетного вооружения. Это оружие сегодня надежно защищает страну.



Также Дмитрий Миронов отметил, что Ярославская область имеет давние связи с Тульской землей. В октябре прошлого года между правительствами двух регионов подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и экологическом сотрудничестве.



– У нас немало высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск сложных приборов и оборудования оборонного значения, – отметил Дмитрий Миронов. – Уверен, что наши передовые предприятия будут и в дальнейшем совместно работать на благо России.



Гости приняли участие в церемонии открытия нового цеха модернизации легкобронированной техники.



Алексей Дюмин подчеркнул, что высокое качество изделий и новейшие конструкторские решения позволили КБП завоевать высокий авторитет на международном рынке вооружений и военной техники.



– Сегодня мы открываем новый цех легкобронированной техники. Здесь по контракту с Министерством обороны будут модернизировать БМП-2, – сообщил губернатор Тульской области. – Это позволит создать более 150 новых рабочих мест, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет региона.



Алексей Дюмин пожелал работникам нового цеха и всем сотрудникам КБП успеха и новых достижений.



Затем состоялась обзорная экскурсия по производственным площадкам и торжественное открытие памятника советскому инженеру, именем которого названо конструкторское бюро, академику Аркадию Шипунову.



Справка



Межрегиональные связи Ярославской и Тульской областей осуществляются на основании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и экологическом сотрудничестве от октября 2016 года.



1 июня 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» подписан план мероприятий по реализации соглашения.



По данным Ярославльстата, общий товарооборот с Тульской областью составляет 2,2 миллиарда рублей. Основная продукция, вывозимая из Ярославской области: дизельное топливо, грузовые магистральные вагоны, лакокрасочные материалы, автомобильный бензин, шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов.



В наш регион ввозятся чугун, мясо и птица, комбикорма, кондитерские изделия, этиловый спирт, картон.



Осуществляется сотрудничество в сфере образования и туризма. В частности, в прошлом году тульская делегация во главе с министром культуры и туризма региона посетила малые города Ярославской области, встретилась с руководством органов местного самоуправления. Организовано взаимодействие и в других сферах – по направлениям молодежной политики, культуры.