29 сентября заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая провела четвертое совещание с представителями органов местного самоуправления, посвященное государственным и муниципальным закупкам. Мероприятие было организовано в формате видеоконференции.



Екатерина Троицкая поблагодарила представителей муниципальных районов и городских округов за активное участие в работе, отметив, что от них поступило более 70 вопросов.



Директор регионального департамента государственного заказа Андрей Афонин рассказал о совершенствовании контрактной системы Ярославской области путем применения инструментов централизованного управления закупочным процессом. На совещании также были разъяснены новые правила определения неустойки и порядок подключения муниципальных заказчиков к ГИС «Государственные закупки Ярославской области».



В ходе работы представители департамента госзаказа ответили на все вопросы, поступившие из муниципальных образований. В основном они касались правоприменения действующего законодательства о закупках, а также особенностей функционирования единой информационной системы в сфере закупок.