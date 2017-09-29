​Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из своего резервного фонда 77,2 миллиона рублей на поддержку здравоохранения Ярославской области. Средства будут направлены на закупку оборудования и программного обеспечения для ряда больниц и поликлиник региона.



В частности, чуть более миллиона рублей выделено ярославской поликлинике №2 на Угличской улице, 9,8 миллиона – областной детской клинической больнице №1, свыше 11 миллионов – ярославской больнице им. Семашко. По 8 миллионов рублей получат клинические больницы №3 и 10, 6,3 миллиона – детская поликлиника №3.



Также распоряжение касается ряда центральных районных больниц. Так, свыше 8 миллионов рублей выделено Переславской ЦРБ, почти 7 миллионов – Ростовской ЦРБ, более 6 миллионов – Тутаевской ЦРБ. Порядка 3,5 миллиона рублей получит рыбинская городская поликлиника №3 им. Семашко, еще 7,5 миллиона – рыбинская городская больница №1.



Всего в этом году Ярославской области будет выделено более 250 миллионов рублей из резервного фонда Президента России.