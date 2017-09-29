​29 сентября состоялось торжественное заседание, приуроченное к 20-летию кадровой губернаторской программы «Молодежное Правительство Ярославской области».



На церемонии собрались участники Молодежного Правительства разных лет. Некоторые из них сегодня представляют федеральную и областную законодательную и исполнительную власть, являются руководителями предприятий, некоммерческих организаций, госучреждений. Среди тех, кто начинал свою карьеру с Молодежного Правительства, первый заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрий Аминов, депутат облдумы Ольга Хитрова, глава Большесельского сельского поселения Сергей Груздев и многие другие.



С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин.



– Я рад приветствовать в этом зале представителей всех составов Молодежного Правительства, – сказал Илья Баланин. – Губернатор Дмитрий Миронов ставит сегодня перед нами очень серьезные задачи по социально-экономическому развитию региона. И я уверен, что благодаря в том числе и вам, молодым, талантливым, амбициозным людям, у нас все получится. Молодежное Правительство дает возможность получить тот бесценный опыт, который может помочь в выбранных вами направлениях деятельности. Умение работать в команде, добиваться результатов, способность презентовать свои проекты, выстраивать коммуникацию с различными ветвями власти – вот лишь немногое, что дает работа в Молодежном Правительстве.



В этом году сформирован уже XX, юбилейный состав Правительства. В него вошли 12 человек: Ксения Яснова, Оксана Кондрашова, Максим Манашкин, Алена Захарова, Оксана Пацерук, Вера Смирнова, Павел Щебалев, Виктория Верина, Наталья Юдина, Оксана Миронова, Полина Частова, Дарья Шашина. Они так же, как и их предшественники, будут представлять интересы молодежи региона и организовывать площадки для поддержания диалога между юным поколением жителей региона и областной властью. Илья Баланин пожелал им успехов в реализации проектов.



К участию в торжествах были приглашены представители высшей школы и науки, сотрудники органов исполнительной власти, принимавшие участие в становлении и реализации программы.



Кадровая губернаторская программа «Молодежное Правительство Ярославской области» – это система отбора, подготовки и продвижения социально активных молодых людей, направленная на создание условий для их общественного роста с перспективой дальнейшей работы в сфере государственного управления.