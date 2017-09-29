​Котельная, тепловые пункты и системы отопления жилого фонда Тутаева на 100% готовы к предстоящему осенне-зимнему сезону. С 25 сентября в городе начали подавать тепло в объекты социальной сферы, со 2 октября процесс стартует в многоквартирных домах. При подготовке к зиме были учтены недочеты и ошибки прошлого отопительного сезона.



– Впервые за шесть лет в Тутаеве проведены исследования тепловых сетей неразрушающим методом обследования, – рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – Этот комплекс диагностических работ позволяет заменить именно те участки труб, которые в процессе эксплуатации могут привести к аварийной ситуации на системе теплоснабжения. После этого проводились традиционные гидравлические испытания в несколько этапов, которые в этом году были организованы при давлении, превышающем рабочее в 1,25 раза. Это дает уверенность, что при прохождении отопительного сезона тепловые сети города выдержат усиленный режим работы. Энергетики проделали большую работу, но главную оценку нашей деятельности поставят жители.



В городе проведены плановые мероприятия по подготовке к зиме котельной, сетей отопления и водоснабжения, электросетевого хозяйства на общую сумму около 50 миллионов рублей, в том числе 9 миллионов – средства местного бюджета. Объем работ по сетям отопления в Тутаеве превысил 130% от плана.



Заменены два участка трубопровода на объекте, который вошел в губернаторский проект «Решаем вместе». Завершены все необходимые ремонтно-профилактические работы на транзитных трубопроводах, расположенных в подвальном помещении дома №13 по проспекту 50-летия Победы, в том числе заменены трубы на участке 240 метров. Общая протяженность отремонтированных к новому отопительному сезону тепловых сетей составляет 750 метров.