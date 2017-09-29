|29 сентября в Ярославле чествовали победителей регионального конкурса «Лучший учитель-дефектолог – 2017».
Он организован впервые, инициатором проведения выступил Институт развития образования.
Заявки на участие подали 18 педагогов из Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Даниловского и Тутаевского районов.
– При подготовке к таким конкурсам педагог обобщает свой опыт, нарабатывает много нового, – отметила старший преподаватель кафедры инклюзивного образования ИРО Галина Отрошко. – А поскольку сейчас дети с ограниченными возможностями здоровья есть в любой школе, надо перенимать и распространять этот опыт.
Конкурсные материалы – конспект урока или фрагмент занятия – оценивала экспертная группа, в состав которой вошли работники ИРО, кандидаты педагогических и психологических наук и дефектологи-практики с большим стажем – наиболее опытные и высококвалифицированные специалисты региона.
В результате определились победители по трем номинациям:
«Коррекционное занятие учителя-дефектолога дошкольного учреждения» – Татьяна Павлова, детский сад №10 Рыбинска;
«Коррекционное занятие учителя-дефектолога школы» – Ольга Грибова, школа №4 Тутаева;
«Урок учителя-дефектолога в коррекционной школе (классе)» – Ирина Шамаева, школа-интернат №9 Ярославля.
Учебные заведения, в которых накоплен максимально интересный опыт работы с детьми с ОВЗ, станут базовыми площадками кафедры инклюзивного образования Института развития образования. На церемонии подведения итогов конкурса соответствующие сертификаты были вручены ярославской школе №45, ярославской школе-интернату №9 и Емишевской основной школе Тутаевского района.
В будущем практика проведения конкурсов будет продолжена. Организаторы планируют также привлечь к ним и специалистов других категорий – логопедов, тифло- и сурдопедагогов.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 20:30
13 просмотров
2017.09.29 Андрей Лукашов: «Тутаев готов к новому отопительному сезону»2017.09.29 Губернаторской программе «Молодежное Правительство Ярославской области» 20 лет 2017.09.29 Из резервного фонда Президента России на поддержку здравоохранения Ярославской области выделено более 77 миллионов рублей2017.09.29 Специалистам муниципальных образований рассказали о применении инструментов централизованного управления закупочным процессом2017.09.29 Дмитрий Миронов принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Тульского конструкторского бюро приборостроения