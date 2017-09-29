​29 сентября в Ярославле чествовали победителей регионального конкурса «Лучший учитель-дефектолог – 2017».



Он организован впервые, инициатором проведения выступил Институт развития образования.



Заявки на участие подали 18 педагогов из Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Даниловского и Тутаевского районов.



– При подготовке к таким конкурсам педагог обобщает свой опыт, нарабатывает много нового, – отметила старший преподаватель кафедры инклюзивного образования ИРО Галина Отрошко. – А поскольку сейчас дети с ограниченными возможностями здоровья есть в любой школе, надо перенимать и распространять этот опыт.



Конкурсные материалы – конспект урока или фрагмент занятия – оценивала экспертная группа, в состав которой вошли работники ИРО, кандидаты педагогических и психологических наук и дефектологи-практики с большим стажем – наиболее опытные и высококвалифицированные специалисты региона.



В результате определились победители по трем номинациям:



«Коррекционное занятие учителя-дефектолога дошкольного учреждения» – Татьяна Павлова, детский сад №10 Рыбинска;



«Коррекционное занятие учителя-дефектолога школы» – Ольга Грибова, школа №4 Тутаева;



«Урок учителя-дефектолога в коррекционной школе (классе)» – Ирина Шамаева, школа-интернат №9 Ярославля.



Учебные заведения, в которых накоплен максимально интересный опыт работы с детьми с ОВЗ, станут базовыми площадками кафедры инклюзивного образования Института развития образования. На церемонии подведения итогов конкурса соответствующие сертификаты были вручены ярославской школе №45, ярославской школе-интернату №9 и Емишевской основной школе Тутаевского района.



В будущем практика проведения конкурсов будет продолжена. Организаторы планируют также привлечь к ним и специалистов других категорий – логопедов, тифло- и сурдопедагогов.