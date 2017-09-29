​30 сентября в Тутаеве состоялся первый региональный конкурс юных лесоводов. За звание лучшего знатока в области лесоводства сразились 50 ребят, принимающих участие в работе "школьных лесничеств". Организаторами конкурса выступили департамент лесного хозяйства области, МУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» и ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество».



– В этом году, объявленном Годом экологии, особых успехов нам удалось достигнуть в области экологического образования и воспитания, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В регионе принят профильный закон, позволивший максимально эффективно ввести эковоспитание в образовательный процесс. Во всех муниципальных районах региона на базе образовательных учреждений были созданы школьные лесничества. Для более активного привлечения молодого поколения к вопросам экологической безопасности было принято решение провести региональный конкурс на звание лучшего лесовода.



Участники состязаний продемонстрировали свои знания и умения в области лесной экологии, современных методов экспериментальной, исследовательской, прикладной природоохранной деятельности, в сфере защиты, ухода и восстановления лесов.



– Для того чтобы конкурс стал для ребят запоминающимся и ярким мероприятием, мы организовали его в форме квест-игры, – рассказал директор департамента лесного хозяйства области Николай Савельев. – Кроме того, мы надеемся, что участие в состязаниях поможет юным лесоводам в будущем выбрать профессию в сфере лесного хозяйства, которое сегодня очень нуждается в новых квалифицированных кадрах.



По итогам победителями конкурса юных лесоводов в категории 5–7 классы стали Анастасия Кузьмина (Тутаевский район), Полина Комина (Борисоглебский район), Юлия Смирнова (Бейтовский район). Лучшими лесоводами области среди 8-9 классов признаны Марина Шувалова и Матвей Буцин из Тутаевского района, Ксения Ершова из Брейтовского района.



Также в рамках мероприятия был организован круглый стол «Опыт становления школьных лесничеств в Ярославской области», во время которого педагоги поделились своими успешными наработками и обсудили возникающие при организации экологического воспитания проблемы.