|От всего сердца поздравляю наших дорогих представителей старшего поколения с Днем пожилых людей!
Уважительное отношение и почтение, обеспечение благополучия, создание достойных условий жизни для ветеранов и пенсионеров, защита их прав и совершенствование системы социального обслуживания являются приоритетными задачами для государства и общества.
Обладая мудростью и великодушием, владея бесценными опытом и знаниями, вы щедро делитесь ими. Примите искреннюю благодарность за силу, оптимизм и активную жизненную позицию.
Мы восхищаемся вашими трудовыми свершениями и гордимся вашими славными боевыми подвигами, воздаем вам дань уважения и признательности за годы, посвященные созиданию во благо Ярославской области и всей страны.
Желаю вам доброго здоровья, долголетия, тепла, искреннего человеческого внимания и заботы окружающих!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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