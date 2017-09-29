​От всего сердца поздравляю наших дорогих представителей старшего поколения с Днем пожилых людей!



Уважительное отношение и почтение, обеспечение благополучия, создание достойных условий жизни для ветеранов и пенсионеров, защита их прав и совершенствование системы социального обслуживания являются приоритетными задачами для государства и общества.



Обладая мудростью и великодушием, владея бесценными опытом и знаниями, вы щедро делитесь ими. Примите искреннюю благодарность за силу, оптимизм и активную жизненную позицию.



Мы восхищаемся вашими трудовыми свершениями и гордимся вашими славными боевыми подвигами, воздаем вам дань уважения и признательности за годы, посвященные созиданию во благо Ярославской области и всей страны.



Желаю вам доброго здоровья, долголетия, тепла, искреннего человеческого внимания и заботы окружающих!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов