​1 октября в Ростове прошел предпоследний этап спортивно-массового мероприятия «Бегом по Золотому кольцу» 2017. В этот день город объединил профессионалов и начинающих бегунов, любителей активного отдыха и туристов.



В рамках соревновательного дня все желающие могли попробовать свои силы на одной из трех предложенных дистанций – 3 км, 10 км и 21,1 км.



Победителем полумарафона стал спортсмен из Петербурга, 34-летний Михаил Быков. Он преодолел дистанцию за 1 час 8 минут 5 секунд.



Вторым финишную линию пересек любитель бега из Вологодской области Евгений Столяров. Ну а третьим был представитель Ярославской области, житель Пречистого Николай Рябинин. Он уступил лидеру около двух минут.



В рамках полумарафона прошел фестиваль «Добавь движения». На протяжении всего дня участников и зрителей ожидало множество приятных сюрпризов. Работали концертные площадки и мастер-классы по различным видам спорта. Здесь можно было не только проникнуться атмосферой спортивного праздника, но и познакомиться с теми видами спорта, которые активно развиваются в Ярославской области. У родителей была возможность выбрать спортивную школу для своих детей.



Также состоялись детские старты на 400 и 800 метров и забег для людей с ограниченными возможностями здоровья на 800 метров.



Забеги в Ростове завершили ярославскую серию проекта «Бегом по «Золотому кольцу». Полумарафоны уже состоялись в Тутаеве, Угличе, Мышкине, Переславле-Залесском, Рыбинске и Ярославле.



Заключительный этап большого спортивного праздника пройдет в Москве 15 октября.