​В поселке Щедрино завершаются работы по созданию нового футбольного поля. Это будет полноформатный спортивный объект класса ФИФА «2 звезды». Он строится на средства Международной федерации футбола для популяризации этого вида спорта в преддверии чемпионата мира.



Как рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев, первые договоренности о строительстве поля были достигнуты еще в 2013 году. Однако процесс реализации проекта затянулся.



– В стране происходили определенные катаклизмы, связанные с уменьшением бюджета. А у Карабихского сельского поселения, к которому относится Щедрино, были определенные обязательства, в частности, по софинансированию стройки – возведению административно-бытового корпуса, дороги к стадиону, – рассказал Дмитрий Ведьмедев. – Но, как мы видим, сложности преодолены, работы подходят к завершению.



Генеральным подрядчиком выступает немецкая фирма, все этапы работ контролируют иностранные специалисты. Сейчас строительство вышло на финишную прямую: происходит укладка газона. Затем на искусственное покрытие будет нанесено 120 тонн гранулированной резиновой крошки и 160 тонн кварцевого песка. По словам представителя генерального подрядчика Томаса Флайшоу, это требование ФИФА. Такая технология помогает продлить время использования поля, добавляет покрытию упругости и препятствует возможному возникновению травм.



Все работы будут завершены ориентировочно в течение семи – десяти дней.