​В Год экологии в регионе значительно увеличилась результативность контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Об этом сообщил ярославский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Андрей Маркин.



– Анализ эффективности мероприятий, проводимых совместно с Правительством региона, по выявлению и пресечению правонарушений в сфере природоохранного законодательства за последний год показывает, что налаженное межведомственное взаимодействие увеличило в разы количество выявляемых правонарушений, – отметил Андрей Маркин. – Кроме того, нам удалось начать совместную работу по новым важным направлениям – таким, как пресечение нарушений водного законодательства и подготовка к реализации проекта «Чистая Волга».



С начала года в рамках регионального государственного надзора в сфере использования и охраны водных объектов проведено более 80 надзорных мероприятий, выявлено 56 нарушений требований законодательства. В случаях самовольного проведения работ по изменению дна и берегов водных объектов, а также строительства плотин информация о соответствующих фактах направляется в органы рыбоохраны, прокуратуру, полицию. Принимаются комплексные меры реагирования, ведется сбор доказательной базы для возбуждения уголовных дел.



В результате совместной работы всех заинтересованных структур удалось добиться серьезных успехов по пресечению незаконных вырубок древесины – они сократились в 4 раза. Если за 7 месяцев 2016 года объем вырубленной древесины составлял более 3000 кубометров, то за аналогичный период 2017 года – менее 800 кубометров. Выявляемость лесонарушителей выросла с 38 до 71 процента. Размер причиненного ущерба уменьшился в 4,5 раза. В промышленных объемах вырубки прекращены полностью.



Одним из важных направлений, реализуемых Правительством области в Год экологии, является усиление контроля на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Таковых 366, а положения об использовании ООПТ до этого года были только для сорока.



Сейчас разработаны и проходят согласование проекты положений о семи государственных природных заказниках, пяти памятниках природы. Заключен государственный контракт по обследованию и формированию положений о 14 ООПТ. Подготовлен проект постановления Правительства области об утверждении режима особой охраны территорий 297 памятников природы регионального значения до момента утверждения индивидуального положения на каждый конкретный памятник природы. Данные меры позволят обеспечить сохранность особо охраняемых территорий.