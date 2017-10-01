|В Доме культуры в селе Туношна Ярославского района завершены ремонтные работы. В рамках губернаторской программы «Решаем вместе», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», у здания полностью обновлены входная группа и фасад.
– На прошедшем в воскресенье празднике в честь Дня пожилых людей в нашем доме культуры все собравшиеся оценили выполненные работы, – рассказала глава Туношенского поселения Наталья Печаткина. – Старое крыльцо было небезопасным и не соответствовало требованиям безбарьерной среды. Входную группу полностью разобрали и построили новую с пандусом. Учреждение культуры сразу приобрело достойный вид.
Стоимость ремонтных работ – более миллиона рублей. Свой нефинансовый вклад в общее дело внесли и жители села. Своими силами они сделали косметический ремонт цоколя и стен внутри Дома культуры.
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