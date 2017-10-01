​В общественную приемную губернатора Ярославской области в Первомайском районе поступила благодарность жителей деревень Ивановское и Пуршево за ремонт дороги между этими населенными пунктами.



– В конце июня люди попросили нас помочь привести этот участок в надлежащее состояние. К тому времени в непогоду там было практически не проехать, очень много ям. А ведь через него проходит и маршрут школьного автобуса, – рассказала руководитель общественной приемной губернатора Татьяна Лебедева. – Под обращением подписались 12 человек.



К решению вопроса активно подключились районные власти. Были проведены работы по выравниванию дорожного полотна грейдером, дополнительно благоустроена разворотная площадка. Уже в июле участок был полностью приведен в порядок.



– В ответ на столь быстрое решение проблемы жители прислали нам и администрации района благодарность, – добавила Татьяна Лебедева.



После вмешательства общественной приемной губернатора удалось исправить аналогичную ситуацию и на участке дороги Кукобой – Вараково, по которому также проезжает школьный автобус. Областное предприятие «Ярдормост» перед 1 сентября выполнило здесь ямочный ремонт.