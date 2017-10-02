|Три дизельные электростанции производства компании «Промышленные силовые машины» задействованы в Крыму на строительстве знаменитого моста через Керченский пролив. Работы идут днем и ночью, поэтому агрегаты заряжают энергией строительное оборудование в режиме нон-стоп.
Мост через Керченский пролив, состоящий из автомобильной и железнодорожной трасс, станет самым длинным в России – 19 километров. Заказчику требовались компактные станции, которые будут легко перемещаться с одного объекта на другой по мере продвижения строительства. По техническим параметрам подошли дизель-генераторы ADP «Perry», 60 кВт каждый. Этой мощности вполне достаточно, чтобы зарядить энергией строительную технику: электроинструменты, бетонные миксеры, насосы.
Дизель-генераторы работают близко к воде, под палящим солнцем и морским ветром, поэтому все три агрегата поместили в погодозащитные капоты производства ПСМ. Капоты оберегают ДЭС от воздействий окружающей среды, а также позволяют удобно устанавливать станции на любой ровной поверхности без сложного монтажа.
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