​Ярославский стартап презентован на семинаре по теме «Эндоскопия» в головном офисе холдинга «Швабе» в Москве. Генеральный директор ООО «Эмис» Роман Плисс рассказал об инновационной эндоскопической информационной системе, которая позволяет автоматически записывать видео из эндоскопического видеоцентра, вести расписание работы отделения, создавать протокол исследований при помощи шаблонов и добавлять к нему снимки, создавать стандартные и пользовательские отчеты. Также система дает возможность проводить конференции с одновременной трансляцией четырех источников в направлении операционная – конференц-зал.



Представители ГК «Ростех», в состав которой входит «Швабе», заинтересовались проектом на встрече руководителей инновационных стартапов, организованной в июне в Ярославле региональным инвестблоком. Тогда были намечены дальнейшие шаги по внедрению разработок и налаживанию их серийного производства при поддержке компаний госкорпорации.



– Инвестблок Правительства области, включая региональные Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства и Фонд развития промышленности и АПК, взял на себя работу по поддержке инновационных стартапов с этапа идеи до выпуска образцов, – отметил генеральный директор регионального Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса Сергей Комов. – Одним из таких проектов стал «Эмис», который может значительно развить сферу эндоскопических исследований. Инвестблок курирует взаимодействие ярославского стартапа с холдингом «Швабе», и мы уверены, что это перспективное сотрудничество.



В работе семинара приняли участие представители МГТУ им. Н.Э. Баумана, ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», АО «Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова». Они дали рекомендации по расширению возможностей системы для применения в медицинских учреждениях Российской Федерации. Эксперты «Швабе» решили привлечь предприятия Ярославской области к участию в данной работе.