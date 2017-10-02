|В деревне Игнатцево Первомайского района завершено строительство современной спортивной площадки. Универсальный комплекс создан в рамках губернаторской программы «Решаем вместе», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».
Торжественное открытие объекта состоится 10 октября, но уже сегодня здесь проходят соревнования и уроки физкультуры для учеников Погорельской основной школы.
– У школы не было стадиона, а теперь мы можем профессионально заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом. Специально для занятий большим теннисом по периметру установлено ограждение высотой 4 метра, – сообщила директор МОУ «Погорельская ООШ» Галина Угланова. – Не хватает только освещения, но этот вопрос нам помогут решить местные власти. Тогда здесь можно будет заниматься и в вечернее время.
Общая площадь спорткомплекса более 500 квадратных метров, травмобезопасное покрытие выполнено из резиновой крошки.
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