|2 октября в Ярославской области стартовала акция «Наша жизнь – в наших руках!», направленная на пропаганду среди подрастающего поколения здорового образа жизни. Организатором выступило управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.
Цель мероприятия – формирование у несовершеннолетних установки на отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ. В течение двух недель будет проводиться информационно-пропагандистская работа, а также тематические культурно-досуговые и спортивные мероприятия.
Запланированы просветительские лекции в социальных реабилитационных центрах: «В здоровом теле – здоровый дух», «Что такое ЗОЖ», «Алкоголь – угроза здоровью» и другие. Для студентов профессиональных образовательных учреждений будут организованы «Веселые старты», соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и шашкам. Отряды правоохранительной направленности «Юный друг полиции» примут участие в конкурсе социальной рекламы «Мы выбираем жизнь».
Кроме того, пройдут рейды по квартирам и домам семей, находящихся в социально опасном положении.
10 октября в Институте развития образования состоится семинар для педагогических работников «Формы и методы профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних».
Кроме того, в программе акции – информирование населения, в частности, родителей или законных представителей несовершеннолетних о причинах и формах аддиктивного поведения молодых людей, а также о правовых последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ.
Все желающие могут получить консультативную помощь, в том числе по детским телефонам доверия, действующим на территории Ярославской области.
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