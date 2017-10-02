​2 октября в Ярославской области стартовала акция «Наша жизнь – в наших руках!», направленная на пропаганду среди подрастающего поколения здорового образа жизни. Организатором выступило управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.



Цель мероприятия – формирование у несовершеннолетних установки на отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ. В течение двух недель будет проводиться информационно-пропагандистская работа, а также тематические культурно-досуговые и спортивные мероприятия.



Запланированы просветительские лекции в социальных реабилитационных центрах: «В здоровом теле – здоровый дух», «Что такое ЗОЖ», «Алкоголь – угроза здоровью» и другие. Для студентов профессиональных образовательных учреждений будут организованы «Веселые старты», соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и шашкам. Отряды правоохранительной направленности «Юный друг полиции» примут участие в конкурсе социальной рекламы «Мы выбираем жизнь».



Кроме того, пройдут рейды по квартирам и домам семей, находящихся в социально опасном положении.



10 октября в Институте развития образования состоится семинар для педагогических работников «Формы и методы профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних».



Кроме того, в программе акции – информирование населения, в частности, родителей или законных представителей несовершеннолетних о причинах и формах аддиктивного поведения молодых людей, а также о правовых последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ.



Все желающие могут получить консультативную помощь, в том числе по детским телефонам доверия, действующим на территории Ярославской области.