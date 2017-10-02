​4 октября в Ярославль прибудет теплоход «Мстислав Ростропович» с музыкальным туром «Волжское турне – 2017». Проект посвящен 90-летию со дня рождения известного музыканта Мстислава Ростроповича, которое отмечается в 2017 году.



В этом году вместе с артистами на теплоходе путешествуют представители туроператоров, и не только из России, но и из зарубежных стран: из Китая, Ирана, Индии, Великобритании, США, Финляндии, Дании, Японии, Аргентины, Испании, Ливана, Тайваня, Италии и Сербии.



Помимо Ярославля в маршрут «Волжское турне» вошли Череповец, Кострома, Плес и Нижний Новгород. Ярославль станет единственным городом, где участники турне останутся на ночь: 4 октября в столице Золотого кольца солисты и оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской, а также стипендиаты Фонда М.Л. Ростроповича представят концертную версию оперы «Алеко» на сцене Ярославского театра юного зрителя.



За два дня (4 и 5 октября) иностранные туроператоры смогут увидеть города региона, входящие в Золотое кольцо России – Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский, – и оценить их туристический потенциал.