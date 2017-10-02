​С 1 октября по 30 ноября в отделениях Почты России проходит акция «Читаем с почтой», направленная на поддержку периодической печати.



При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получает в подарок сборник кроссвордов, на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.



– Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения, – отметил директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов. Уверен, данная акция поможет привлечь внимание жителей региона к печатной продукции и повысить спрос на газеты и журналы.



Впервые акция «Читаем с почтой» прошла в 2016 году. Она получила активную поддержку со стороны издательского сообщества и положительный отклик клиентов Почты России.