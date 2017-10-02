​11 октября в Ярославль впервые будет привезен Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Увидеть этот легендарный трофей и сфотографироваться с ним смогут все желающие. В течение двух дней кубок будет находиться в торговом центре «Аура».



Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFATM, который организует компания «Coca-Cola», начался на стадионе «Лужники» в Москве 9 сентября. В церемонии старта приняли участие Президент России Владимир Путин, президент FIFA Джанни Инфантино, легенды футбола и юные футболисты из разных регионов РФ.



После этого официальный кубок отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он посетит 24 российских города, от Калининграда до Владивостока, преодолеет свыше 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов. Легендарный трофей проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина. C января по май 2018 года официальный кубок также отправится в международное турне, в ходе которого посетит более 50 стран на 6 континентах.



– Нет сомнений, что Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года улучшит спортивный имидж нашей страны и даст мощнейший импульс развитию данного вида спорта в регионах, – подчеркнул заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Тур символа мундиаля по российским городам уже показывает, как растет интерес к футболу в преддверии грандиозного события. Для Ярославля, который, к сожалению, не вошел в число городов – организаторов ЧМ-2018, принимать главный мировой трофей почетно и престижно. Во всем мире кубок ассоциируется с успехом и страстным стремлением к нему. Увидеть его воочию – значит прикоснуться к мировой истории. Уверен, что ярославцы получат от этого события незабываемые эмоции и впечатления!



В Ярославле доступ в шатер с кубком будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта https://www.coca-cola.ru/football (список точек, где можно получить приглашения, также доступен на сайте).



Официальный кубок уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу и Пермь. До конца 2017 года он побывает еще в девяти городах: Саранске, Калининграде, Туле, Курске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Сочи. Затем в период с января по апрель он отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и вернуться в Москву.



Справка



Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный кубок существует с 1974 года.



В соответствии с правилами FIFA прикасаться к официальному кубку могут только победители турнира и главы государств. Кроме того, оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны – победителя турнира получает взамен Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA.