​Подписано постановление Правительства Российской Федерации о создании в Тутаеве территории опережающего социально-экономического развития. Как отметил губернатор Дмитрий Миронов, придание статуса ТОСЭР моногородам Ярославской области – одна из приоритетных задач в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона.



– Это важный шаг не только для города, но и для всей Ярославской области, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Создание ТОСЭР и налоговые льготы – хороший стимул для привлечения инвесторов в моногорода. Планируемые инвестиции в Тутаев – порядка 5,7 миллиарда рублей. Уже подписаны рамочные соглашения с тремя потенциальными инвесторами. Это проекты по созданию дизель-генераторов, производству резинотехнических и полимерных изделий, организации швейного производства.



Для утвержденных резидентов ТОСЭР будет действовать льготный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налога. Существенно уменьшится размер страховых взносов. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов.



В постановлении Правительства РФ определен перечень видов деятельности, по которым на территории тутаевской ТОСЭР будет действовать особый налоговый режим. Это производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, химическое производство, производство лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, машин, прочих готовых изделий, а также научные исследования и разработки.



На согласовании в Министерстве экономического развития РФ также находятся заявки на присвоение статуса ТОСЭР Ростову Великому и Гаврилов-Яму.