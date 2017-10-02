​Показатель целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» в Ярославской области составил 99%. Она опередила Московскую, Ивановскую, Владимирскую, Калининградскую области и другие субъекты РФ.



– Данный показатель является одним из индикаторов инвестиционного климата в регионе, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В рамках исполнения поручений Президента РФ по итогам совместного заседания президиума Государственного совета и консультативной комиссии Государственного совета субъектами реализуется дорожная карта по достижению показателей целевых моделей и осуществляется анализ динамики достижения их показателей. Были утверждены целевые значения показателей моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».



По данным информационной системы «Region ID», общий процент достижения субъектами РФ по целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» на начало 2017 года составлял 84 процента, на август этого года – 92 процента.