​29 сентября в общественных приемных губернатора в муниципальных районах и городских округах Ярославской области состоялся день бесплатной юридической помощи. С 9.00 до 17.00 было открыто 20 консультационных пунктов, в которых работали адвокаты и другие квалифицированные юристы.



Как показало проведенное анкетирование, бесплатная юридическая помощь весьма востребована у жителей региона. Устные консультации были предоставлены более чем 350 гражданам, абсолютное большинство которых (более 90%) остались удовлетворены ее качеством.



Бесплатные правовые консультации по вопросам совершения нотариальных действий также оказывали все нотариусы области. Кроме того, в этот день в регионе функционировал многоканальный call-центр. По единому номеру (4852) 490-940 оперативную первичную юридическую помощь адвокатов и других квалифицированных юристов получили более 100 граждан.



Мероприятие было организовано Правительством региона совместно с Ярославским региональным отделением Ассоциации юристов России, Адвокатской палатой Ярославской области, Ярославской областной нотариальной палатой, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области при технической и информационной поддержке регионального центра сети «Консультант Плюс».



Следующий день бесплатной юридической помощи в общественных приемных губернатора будет организован 27 октября.