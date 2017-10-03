​По поручению губернатора Дмитрия Миронова в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду Ярославский водоканал занимается обследованием имущества водохозяйственного комплекса в муниципальных районах.



Уже проведены обследования сетей водопровода и канализации в Ярославском, Переславском и Некрасовском районах. Обследование в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Большесельском, Ростовском и Тутаевском районах планируется закончить не позднее середины ноября.



– Активы водоканалов в муниципальных районах, особенно в небольших населенных пунктах, крайне изношены, – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – Износ сетей составляет более 75 процентов. Своих мощностей у муниципалов не хватает. Специалисты якорных водоканалов – ярославского и рыбинского – обследуют водопроводное и канализационное хозяйство районов, ведут текущие, противоаварийные работы.



Ярославский водоканал уже провел промывку сетей канализации колодцев канализационно-насосных станций в Переславском районе. Для этого с районом был заключен договор технического обслуживания.



В Купанском организованы ревизия, ремонт и замена электрооборудования и запорной арматуры на канализационно-насосной станции, установлена электрозащита глубинных водонасосов на водозаборных скважинах. Также завершилась пусконаладка блочной станции водоочистки в деревне Ленинские Горки. В поселке Глебовское отремонтированы помещения колодезного типа для установки насосного агрегата, подающего воду из водонапорной башни в распределительную сеть поселка, а также проведена замена участков сетей водопровода, подающего воду к водонапорной башне и отводящей от нее.



– Ярославская область выступила инициатором федеральной программы «Чистая Волга», в рамках которой в течение пяти лет должна быть проведена масштабная реконструкция и модернизация всего водного хозяйства региона, – подчеркнул генеральный директор «Ярославльводоканала» Валерий Лещенко. – Конечная цель – чистая питьевая вода и очищенные стоки в Волгу. Объединение водоканалов позволит привлечь инвесторов для модернизации региональной системы водоснабжения и водоотведения и добиться улучшения качества оказываемых услуг жителям всей Ярославской области.



В октябре в Переславском районе планируется создать участок с техникой для трех бригад, куда войдут слесари, сварщики и электромонтеры. Будет закуплено шесть единиц техники, в частности, экскаватор-погрузчик, секционная прочистная машина, сварочный аппарат.



Справка



С 1 января 2017 года часть полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, которые раньше были закреплены за муниципальными образованиями, передана на областной уровень. В основном это касается программ развития водоканалов. С 1 января 2018 года региону должны быть переданы полномочия по организации непосредственно водоснабжения. В рамках подготовки к реализации этой работы в настоящее время в областную собственность переданы активы двух основных водоканалов – ярославского и рыбинского. Первый станет якорным в южной части области, второй – в северной.