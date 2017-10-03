​3 октября состоялись депутатские слушания, посвященные региональной молодежной политике.



– Вопросы и перспективы развития отрасли депутаты обсудили с представителями Правительства области и общественных организаций, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – Одна из актуальных тем – предоставление социальной выплаты на покупку жилья молодым семьям. На следующий год также планируется предусмотреть средства для реализации программы. Общая сумма поддержки формируется за счет трех бюджетов. В областном в 2017 году на эти цели предусмотрено более 70 миллионов рублей. Свидетельства в этом году получила 261 семья, из которых 80 – многодетные.



Также на слушаниях было отмечено, что по итогам 2016 года Правительство региона заняло первое место в ЦФО в рейтинге эффективности органов исполнительной власти по успешности реализации молодежных программ. Ежегодно в Ярославской области проводится более 12 тысяч мероприятий, в которых участвуют 260 тысяч ребят. Это международные и всероссийские конкурсы, межрегиональные и областные состязания.



Одним из популярных направлений работы является волонтерское движение. На территории региона действует более 150 отрядов.



В ходе слушаний принято решение разработать проект регионального закона, который будет регулировать трудоустройство отдельных категорий несовершеннолетних граждан. Изменений сегодня требует и закон Ярославской области, касающийся молодежной политики.