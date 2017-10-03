​3 октября прошло заседание комиссии Общественной палаты Ярославской области по жилищно-коммунальному комплексу. Главная тема: готовность городских округов и муниципальных образований к отопительному сезону. В ходе селекторного совещания с представителями органов государственной власти, заместителями глав районов и городских округов, руководителями муниципальных общественных палат, а также организаций ЖКХ обсудили проблемы, возникающие в ходе запуска отопления.



– Эта тема сейчас очень важна и актуальна для региона, – отметил председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Упадышев. – Идет проверка эффективности деятельности всех управляющих компаний с точки зрения подачи теплоснабжения. Огромная подготовительная работа уже проделана, затрачены большие материальные средства, и управдомы не должны подвести.



Кроме того, Анатолий Упадышев попросил уделить особое внимание жалобам населения в адрес управдомов и реагировать на каждый звонок, поступающий от людей.



В целом же объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону готовы. В первую очередь тепло получили школы, детские сады, больницы и поликлиники (93,1%). Отопление в жилой фонд также приходит постепенно. Уже 62% домов в Ярославской области отапливается.



Среди лидеров подключения к теплу организаций социального назначения – город Ярославль, Борисоглебский, Брейтовский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Первомайский и Рыбинский муниципальные районы. Что касается жилого фонда, то полностью подключены дома в Любимском, Борисоглебском, Брейтовском и Первомайском районах. Есть сложности в Переславле-Залесском, в Тутаевском и Мышкинском районах, вопросы решаются.



В Ярославле тепло в жилой фонд начали подавать со 2 октября, завершить эту работу планируется к 14 октября. Информацию о графике подключений можно получить по телефону 40-40-40.