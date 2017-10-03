​Более 600 мотоциклистов примут участие в торжественном закрытии летнего мотосезона в Ярославле 7 октября.



Организованная колонна стартует с Речного вокзала и через весь город проследует до парковки ТРК «Вернисаж», где будет организована концертно-развлекательная площадка. В программе – мотоконкурсы, полевая кухня – угощение от «Черных медведей», выступление стантрайдеров команды «Crazy Wheels», дрифт-автошоу от «Adrenalin Race Team» и выступление ярославских музыкальных групп «Пистолеты» и «Лишний повод».



– Летний сезон прошел отлично. Мы побывали в Крыму и Европе. На праздник закрытия сезона к нам приедут мотоциклисты из Иванова, Шуи, Костромы, Вологды, Архангельска, – рассказал президент мотоклуба «Черные медведи» Сергей Тронько. – Встречаемся у Речного вокзала, а затем проедем организованно через город. Специально для нас сотрудники Госавтоинспекции организуют зеленую улицу на Московском проспекте до ТРК «Вернисаж».



Запланирована и вечерняя программа. В одном из ярославских клубов состоятся выступления известных групп и лотерея. Среди гостей мероприятия будет разыгран главный приз – мотоцикл «Хонда».