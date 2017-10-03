​Сотрудники Ярославского филиала ЯроблЕИРЦ в Дзержинском районе откорректировали все данные о платежах, полученных от населения. В квитанциях за сентябрь будет отражена актуальная информация.



– Были массовые обращения граждан по поводу того, что не прошли платежи по водоканалу за август, – рассказала директор филиала «Ярославский» ЯроблЕИРЦ Ирина Мельникова. – Мы все подгрузили, и исходя из полученной информации людям были сделаны перерасчеты. Также возникали вопросы по счетам за электроэнергию из-за некорректных начислений. Эта проблема тоже решена. Все показатели исправлены на те, которые и должны быть. Так что очередей в наших офисах сейчас нет, переходный период пройден.



Ирина Мельникова добавила, что после перехода домов на обслуживание в ЯроблЕИРЦ гражданам становится удобнее оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Теперь все данные о своих платежах жители получают в одной квитанции. В ней отображаются счета за электроэнергию, капремонт, услуги водоканала. На обратной стороне есть информация о том, куда можно обратиться в случае возникновения вопросов по начислениям. Указаны контакты не только ЯроблЕИРЦ, но и ресурсников, например «ТНС-Энерго».



Напомним, что недавно руководство ЯроблЕИРЦ подвело итоги работы организации с начала этого года. Была отмечена положительная динамика в собираемости платежей. На данный момент областной единый информационно-расчетный центр уже обслуживает более 500 тысяч счетов.



Без комиссии единые квитанции можно оплатить через Сбербанк, «Промсвязьбанк», Почту России, сайт ЯроблЕИРЦ, платежную систему А3, кассы «ТНС-Энерго».