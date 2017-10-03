​Пожароопасный сезон на территориях лесного фонда региона в этом году прошел в спокойном режиме. Зафиксирован только один пожар, который был локализован в течение нескольких часов. Его площадь составила 2,5 гектара.



Большое значение для безопасного прохождения пожароопасного сезона имел комплекс предупредительных мероприятий. Они реализованы в регионе в 100-процентном объеме.



В течение пожароопасного сезона на территории Ярославской области размещено 115 аншлагов в лесах и проведены контролируемые противопожарные выжигания сухих лесных горючих материалов на площади 63,5 гектара. Создано 388 километров противопожарных минерализованных полос, обновлен 651 километр.



– Создание и обновление минерализованных полос перед наступлением зимы завершены. Это чрезвычайно важно, так как вегетационный период текущего года закончен, следовательно, они не успеют покрыться травяной растительностью, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Ранней весной, когда техника еще не сможет выезжать в поля и в лес из-за недостаточной несущей способности грунтов, при возникновении пала сухих горючих материалов минерализованные полосы встанут на пути распространения огня в лесном фонде.



Все противопожарные мероприятия проведены сотрудниками СГБУ ЯО «Лесная охрана» в соответствии с государственным заданием по проведению противопожарных профилактических мероприятий на территории лесного фонда Ярославской области.