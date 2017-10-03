|В следующем году Ярославская область получит 119,5 миллиона рублей из федерального бюджета на возведение пристройки к средней школе №43 в Ярославле. Оно ведется с июля. Подрядчик планирует до нового года полностью завершить коробку и накрыть ее крышей, а затем приступить к внутренней отделке.
– Доступное и качественное образование – это та задача, которая определена стратегией социально-экономического развития региона и является одной из точек роста, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – При этом мы говорим не только о содержании, но и о тех условиях, в которых граждане должны получать образование. По поручению главы региона Дмитрия Миронова мы разрабатывали комплекс мероприятий, которые как раз и будут направлены на создание этих условий. И строительство зданий школ, в частности пристройки к школе №43, является одной из таких мер.
Основное здание образовательной организации было построено в 1937 году. Сейчас здесь получают знания 965 учеников. Из-за недостатка помещений обучение организовано в две смены. Пристройка должна решить эту проблему.
Новое здание будет соединено с основным теплым переходом на уровне второго и третьего этажей. По графику срок окончания работ – май 2018 года.
– Пристройка будет 4-этажная, – рассказала директор средней школы №43 Майя Борецкая. – Здесь разместятся просторная столовая, актовый зал, кабинеты и учебные мастерские. Все это позволит в дальнейшем организовать обучение в одну смену.
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